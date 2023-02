Giovanni Ciacci nel backstage del “GF Vip”: “Tra Pamela Prati e Carmen Russo è guerra”

Ospite a “GF Vip Party”, il costumista rivela a Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli alcuni scoop sul parterre di Cinecittà

Negli studi del “Grande Fratello Vip” ci sarebbe una guerra in atto tra Pamela Prati e Carmen Russo. È quanto sostiene Giovanni Ciacci, che in collegamento con “GF Vip Party” si lascia andare ad alcune confidenze che riguardano il backstage del reality.

“Come vi ho sempre detto, ci sono molti più scandali nel parterre di Cinecittà che dentro la Casa”, rivela in collegamento con il format digitale realizzato da Mediaset Infinity in collaborazione con Studio Woow.

“C’è una guerra in atto, ma una guerra che a confronto quella di Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi è da dilettanti. C’è una guerra tra due primedonne per il balletto: voi non avete idea delle scene tra Pamela Prati e Carmen Russo”.

Quindi Ciacci prosegue: “Non vedevo una cosa del genere dai tempi di Bartali e Coppi, perché una non si presenta, l’altra la convoca…”. Ma lo scoop di Ciacci non finisce qui, perché ci sarebbe un’ulteriore guerra tra le escluse: “Ballando solo loro, le altre non ballano più. Quindi è una tragedia nella tragedia”.