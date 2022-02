“Il Posto Giusto” la nuova stagione del settimanale dedicato al lavoro su Rai 3

Conduce Giampiero Marrazzo

Esordisce domenica 27 febbraio alle 13 su Rai 3 la prima puntata della nuova stagione de “Il Posto Giusto”, settimanale condotto da Giampiero Marrazzo e dedicato al mondo del lavoro.



La trasmissione, prodotta da Rai 3 in collaborazione con Anpal e Ministero del Lavoro, propone il racconto del contesto occupazionale in Italia alla luce della ripresa delle attività nel periodo post emergenza. Sono presenti anche quest’anno il formatore Fabrizio Dafano e l’orientatore Stefano Raia, per commentare veri colloqui di lavoro e indicare le strategie migliori da adottare di fronte a un selezionatore.



L’esperto di politiche del lavoro Romano Benini fa il punto sulle opportunità a disposizione di chi decide di reinventarsi e cambiare impiego, mentre Laura Ferrari, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, illustra gli strumenti dedicati ai dipendenti che vogliono rilevare la propria azienda in difficoltà. La data journalist Simona Vanni fornisce i numeri più aggiornati su domanda e offerta di lavoro nel primo trimestre del 2022.



Completano il racconto le storie di Giorgia, 23 anni, che giovanissima ha trasformato la sua passione per l’informatica in un lavoro, e Andrea, laurea in economia e impiego di prestigio nella city di Londra, tornato in Italia per dedicarsi alla produzione di marmellate fatte in casa.



L’informazione utile che strappa un sorriso è affidata al tutorial di Chiara De Antoni, che in questa puntata ripercorrerà la procedura necessaria ad aprire lo Spid.