Grande Fratello Vip, duro scontro tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan dopo la diretta: “Tu ce l’hai con me!”

Acceso confronto al Grande Fratello Vip tra Soleil e Miriana

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan. Subito dopo la puntata, infatti, l’influencer italo-americana ha deciso di affrontare la showgirl e chiarire la sua posizione nei confronti di alcuni dinamiche che si sono create nella Casa.

Botta e risposta al Gf Vip tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan

“Quello che mi fa rimanere male sono i confessionali e il vostro inciuciare” ha dichiarato Soleil subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip rivolgendosi a Manila e Miriana “Io ho visto dei video non puoi dirmi che non è vero”. “Non è vero, io ho sempre e solo risposto alle tue provocazioni. Stai mentendo, non dire bugie. Vuoi per forza vedere un nemico dove non c’è” ha ribattuto la showgirl.

“C’è un nemico anche dove non voglio vederlo” ha prontamente replicato la Sorge cercando di spiegare la sua posizione “Perché devi parlare in quel modo di me? Tu ce l’hai con me! Hai qualcosa dentro e ogni volta mi attacchi”. “Meno male che è tutto registrato. Ti vedo come una bambina piccola” ha continuato la Trevisan cercando di difendersi dalle accuse dell’influencer.



Stanca di essere criticata da Soleil, Miriana ha sbottato e riferendosi a un episodio radiofonico ha affermato: “Se tu puoi ironizzare e ferite tutti va bene, mi dispiace che l’hai presa male, anzi ti chiedo scusa.Non mi sono resa conto di averti offeso, stavo scherzando. Noi non comprendiamo da mesi la tua ironia. Non mi hai mai capito, non hai mai capito neanche la mia apertura. Lo vedrai e capirai fuori”. Riusciranno le due concorrenti del Gf Vip a chiarirsi una volta per tutte prima della finale?



comingsoon.it/