RaiPlay, nasce PlayList24

Show, fiction, avvenimenti sportivi, talk, documentari, informazione, inchieste e approfondimenti giornalistici: nasce PlayList24 – La Tv in pillole, una collection quotidiana che racconta il meglio dell’offerta Rai. Da oggi è online sulla piattaforma RaiPlay, che si arricchisce così di una nuova iniziativa editoriale dopo il successo di produzioni come Viva RaiPlay e L’Altro Festival. Delle brevi clip posizionate in sequenza orizzontale sulla piattaforma RaiPlay raccontano la programmazione della giornata televisiva con i contenuti dell’intrattenimento Tv e uno sguardo attento a fatti e temi di attualità. Non solo, ponendosi l’obiettivo di unire in una collection il vastissimo panorama dell’offerta quotidiana Rai, PlayList24 affiderà ogni giorno al pubblico dei telespettatori e degli utenti web di RaiPlay il ruolo di suggeritore – in tempo reale – della “playlist”. La selezione delle clip si formerà così tenendo conto non solo dei dati più significativi degli indici di ascolto dei vari programmi, ma anche in base alla quantità e alla qualità dei commenti, dei like, dei follower che decreteranno in rete la maggiore viralità dei contenuti trasmessi dalle reti e dalle testate giornalistiche. Nella collezione quotidiana di PlayList24 potranno guadagnarsi un posto in classifica anche le clip/anteprima e i trailer delle fiction di maggior richiamo e successo, così come saranno in prima fila le anticipazioni dei programmi più attesi, con backstage e interviste ai protagonisti. La collection ospiterà con leggerezza e ironia anche momenti di comicità involontari, imprevisti e divertenti “fuori copione”.

PlayList 24 sarà disponibile sulla piattaforma streaming di RaiPlay da oggi, lunedì 24 febbraio, e verrà aggiornata continuamente.