Maria De Filippi: ‘Quando ho iniziato a fare tv dicevano: ‘La fa perché è sposata con Maurizio Costanzo’. Era vero: se non fossi stata sposata con lui non avrei avuto la possibilità ’

La conduttrice parla con Martina, talento di Amici 19, e candidamente lo ammette

‘Sapevo che se poi il programma non andava bene mi cacciavano’

Maria De Filippi non ha problemi ad ammettere che Maurizio Costanzo le aperto la strada nel mondo dello spettacolo. La conduttrice 58enne, parlando con Martina Beltrami, talento di Amici 19, nel cercare di convincerle la ragazza a cambiare atteggiamento davanti alla commissione del talent, parla di sé e lo dice candidamente. “Se non fossi stata sposata con Maurizio Costanzo non avrei avuto la possibilità di fare tv”, sottolinea.

Maria ricorda i suoi esordi e a Martina sottolinea: “Quando ho iniziato a fare televisione dicevano ‘La fa perché è sposata con Maurizio Costanzo’. Era vero: non avrei mai avuto la possibilità se non fossi stata sposata. Era vero. Ok?”. Poi aggiunge: “Sapevo che se poi il programma non andava bene mi cacciavano”.

Non è stato facile dimostrare di essere solo ‘la moglie di’. Maria De Filippi però ci è riuscita ed è diventata una delle regine indiscusse della tv. La presentatrice rivela ancora quanto le siano servite anche le critiche e le malignità: “Non ho fatto un dramma di una cosa vera, mi è servita a cercare di far bene, non a dire: ‘Cattivi voi che lo dite!’. Sarebbe stato inutile, tanto lo avrebbero detto comunque. Era meglio lavorare e prepararmi per il programma”. Di strada ne ha fatta da allora e oggi è arrivata in cima alla vetta: lo share delle sue trasmissioni fa sempre bingo.

