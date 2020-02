GfVip, Denver e Adriana Volpe: cosa è successo nella notte al GF Vip

In molti stanno notando un avvicinamento sempre più intenso tra Adriana Volpe e Denver al GF Vip: sono loro i nuovi piccioncini della casa di Cinecittà? Al pubblico non sfuggono gli sguardi languidi che si scambiano e le tenere accortezze che hanno l’uno nei confronti dell’altra. Anche durante la festa in maschera che il GF Vip ha organizzato per i concorrenti, Denver non si è mai staccato da Adriana Volpe.

Quando il gruppo ha fatto il tradizionale trenino, lui era proprio dietro la conduttrice e ha ammiccato alle telecamere in segno di approvazione. Insomma, i due si cercano e si stuzzicano: stanno solo giocando o c’è un’attrazione pericolosa?

leggo.it