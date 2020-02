Diana Del Bufalo e il fratello di Guendalina Tavassi non si nascondono più

Il nuovo fidanzato di Diana Del Bufalo è Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina

Finalmente la conferma: Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi stanno insieme. Dopo settimane di gossip e sussurri, ci ha pensato il settimanale Chi a paparazzare la nuova coppia. Che, in giro per Roma, non ha fatto nulla per nascondersi. Archiviata la dolorosa rottura con Paolo Ruffini, l’attrice e conduttrice è ora pronta a vivere con serenità questo nuovo rapporto. Secondo quanto si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, Diana sarebbe “innamorata pazza” del nuovo compagno, che ha 34 anni e non fa parte del mondo dello spettacolo. Stando alle indiscrezioni i due si conoscevano da tempo ma solo di recente è scoccata la scintilla.

Al momento Guendalina Tavassi, che è sempre molto attiva sui social network, non è si è ancora espressa pubblicamente sulla nuova fidanzata del fratello. Ma a quanto pare approva in pieno Diana Del Bufalo, tanto che l’ha già ospitata più volte a casa sua. L’ex concorrente di Amici ha stretto un bel rapporto pure con Umberto, il marito di Guendalina. Non solo: stando a quello che raccontano i beninformati i quattro hanno festeggiato insieme l’ultimo Capodanno.

Mentre si gode il nuovo amore, Diana Del Bufalo deve fare i conti con qualche grana lavorativa. Il suo nuovo programma tv Enjoy accanto a Diego Abatantuono, è stato sposato dalla prima alla seconda serata di Italia Uno. Ma considerato il grande talento della 30enne siamo sicuri che ci saranno nuove ed entusiasmanti opportunità professionali.













