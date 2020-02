Clizia Incorvaia, dopo l’espulsione dal GF Vip subito a Fregene per Paolo Ciavarro: pensa solo a lui, disperato e in lacrime al reality

La bionda va nel luogo dove il 28enne l’aveva invitata quando ha iniziato a corteggiarla. L’influencer tifa per il ragazzo che le ha fatto battere nuovamente il cuore.

Clizia Incorvavia dopo l’espulsione dal GF Vip, fuori dalla Casa, va subito a Fregene, accompagnata dal suo papà. La bionda 33enne si prende una pausa in riva al mare, in spiaggia, nel luogo dove Paolo Ciavarro l’aveva invitata quando ha iniziato a corteggiarla e in cui lei e il ragazzo si sono dati appuntamento quando saranno entrambi fuori dal gioco. Intanto il 28enne è in lacrime al reality: è disperato perché l’influencer non è più lì.

Clizia beve una birra a Fregene e guarda il tramonto, poi va anche a cena nella località balneare a due passi da Roma. Assapora la libertà, ma pensa a Paolo Ciavarro: ha promesso che lo aspetterà. Lo ribadisce sul suo profilo social. “Ti aspetto qui, torna vincitore”, scrive taggandolo. Ha occhi solo per il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.

Paolo invece è sconvolto. A Fabio Testi confessa che non riesce ad abituarsi all’idea che la Incorvaia non ci sia più. Nel confessionale del GF Vip in lacrime, sembra inconsolabile. “Mi dispiace che abbia sbagliato. Spero che la gente capisca la persona che è, insomma ha parlato bene e si è scusata. Ha capito di aver sbagliato, ma lo aveva capito subito. Voleva lasciare un buon profumo, come dice lei”, sottolinea.

Poi parla del sentimento appena nato e che è già forte, incontenibile. Paolo Ciavarro dice: “Mi è scoppiata dentro e sarà dura senza di lei, anche se sto tranquillo perché appena esco corro da lei e sarà bellissimo. E andremo a Fregene, e tante altre cose insieme”. Non sa che Clizia a Fregene, per tenere fede alla promessa fatta a lui, ci è già andata. Prima di andare a letto Paolo le regala anche la buonanotte, una dedica a distanza. Clizia Incorvaia lo guarda in tv e ne è felice: non vede l’ora di riabbracciarlo.















