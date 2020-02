Chiara Ferragni cancella due viaggi per l’allarme Coronavirus: ‘Preferisco stare con la mia famiglia’

Chiara Ferragni cancella due viaggi per l’allarme Coronavirus. La diffusione in Italia, in particolare in alcune regioni del Nord, del covid-19, mette in apprensione anche la celebre fashion blogger. La bionda 32enne decide così di rinunciare alla Parigi Fashion Week, dove era stata invitata, e a un safari programmato da tempo.

Chiara Ferragni annuncia ai fan sul social la sua decisione: cancella due viaggi, il Coronavirus e il numeroso caso di contagi in Italia, fa paura. E’ preoccupata per la situazione attuale che si vive nel Paese.

“Ciao ragazzi, volevo aggiornarvi perché in questi giorni sarei dovuta essere da oggi a Parigi fino a mercoledì e poi sabato dovevo partire per questo safari che avevo organizzato qualche mese fa, però per la situazione in Italia e, principalmente, in Lombardia, del Coronavirus, naturalmente non me la sono sentita – spiega la Ferragni sui social – Ho preferito stare qui a casa con la mia famiglia”.

“Volevo mandare un grosso in bocca a lupo a tutti e dire di non perdere la calma perché in questo momento di difficoltà dobbiamo essere uniti più che mai – aggiunge ancora la moglie di Fedez – Dobbiamo ascoltare quello che ci dicono le istituzioni e sono sicura che avremo la forza per superare questa cosa tutti insieme”.

