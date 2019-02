Riccardo Fogli lascia L’Isola dei Famosi? “Le forze non sono ancora tornate”

É in pericolo la presenza di Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi: nonostante il suo percorso di naufrago sia stato finora molto intenso, il cantante ha avuto qualche problemino di salute e lui stesso ha dichiarato di non sentirsi ancora al cento per certo

L’edizione 2019 de L’Isola dei Famosi è entrata nel suo vivo: tra una lite e l’altra e qualche intrigo amoroso decollato all’ombra delle palme dell’Honduras, continuano ad appassionare le vicende dei naufraghi.Adesso a catalizzare l’attenzione dei telespettatori è lo stato di salute di Riccardo Fogli: il cantante ha avuto qualche piccolo problema. Il poco cibo e la vita difficile hanno causato debolezza a Riccardo, il quale è stato costretto a chiedere l’intervento del medico.Fogli è stato lontano dalla spiaggia per qualche giorno: sono stati necessari alcuni accertamenti medici per capire a pieno quale fosse il suo stato. Non è la prima volta che i concorrenti devono confrontarsi con debolezza e malesseri, tanto che è già accaduto che alcuni naufraghi, nelle passate edizioni fossero costretti a fare rientro anticipatamente in Italia. Questa, però, non è l’intenzione di Fogli, il quale ha manifestato tutto il suo desiderio di proseguire il suo percorso all’Isola e di portarlo a termine.Dopo aver avuto la possibilità di chiarirsi con la moglie volata da lui dopo le voci di un presunto tradimento di quest’ultima, il cantante si sente pronto a continuare la vita da naufrago, ma il settantunenne ha anche ammesso di non sentirsi la pieno delle sue forze. “Questa mattina è stato bellissimo tornare. Ma le forze non sono ancora tornate al cento per cento”, ha confessato Riccardo dopo aver fatto ritorno dai suoi compagni d’avventura.Bisognerà quindi vedere come starà Fogli nei prossimi giorni per poter valutare se sia il caso o meno che lui resti a vivere una condizione tanto estrema, che mette alla prova fisico e nervi di tutti. Le liti tra i protagonisti del reality diventano ogni giorno più frequenti: in particolare, le nuove arrivare Soleil e Ariadna sembrano essere sul piede di guerra, e anche Fogli ha avuto a che ridire con la Romero. Intanto, il cantante sta cercando di riprendersi: per lui, che ha deciso di mettersi in gioco nonostante l’età e la fama di cui gode, restare fino alla fine sarebbe un traguardo importantissimo.

Francesca Ajello, ilgiornale.it