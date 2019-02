Lady Gaga e il diamante Tiffany da 30 milioni di dollari

Lady Gaga ha letteralmente brillato alla cerimonia di consegna degli Oscar. Il suo abito, firmato Alexander McQueen e ispirato al personaggio di Holly Golightly in “Colazione da Tiffany” (che, però, indossava un tubino Givenchy), non poteva passare inosservato, merito anche del raffinato portamento della cantante. Ciò che ha lasciato a bocca aperta il pubblico è, però, la meravigliosa collana di Tiffany che è già motivo di invidia da parte della maggioranza delle donne del mondo. Un gioiello unico, dal valore astronomico di 30 milioni di dollari, di fronte al quale perfino la signora più bella deve rassegnarsi a brillare di luce riflessa. Il diamante giallo, dalla forma a cuscino e incastonato nel cuore del collier, è di 128, 54 carati. La maison Tiffany lo ha prestato a miss Germanotta affinché il suo look potesse risplendere al pari della sua arte. Il Tiffany Yellow Diamond, così si chiama questo pendente da mille e una notte, venne indossato solo dalla leggendaria Audrey Hepburn per le foto pubblicitarie del film “Colazione da Tiffany” (1961). Dopo di lei nessun’altra diva dello spettacolo ebbe l’onore di indossarlo. Almeno fino a oggi. Non è la prima volta che Lady Gaga indossa gioielli Tiffany: ai Golden Globes, infatti, ha sfoggiato il collier “Tiffany Aurora”, con 300 diamanti e dal valore di 5 milioni di dollari, su cui luccicava prepotentemente un magnifico diamante a goccia. Alla serata dei Grammy, invece, il collo dell’artista era impreziosito da una collana della collezione “Tiffany Blue Book”, un capolavoro da 91 carati che ha richiesto più di un anno di lavorazione. Pietre di una purezza perfetta, nati dal talento inimitabile, lo stesso che contraddistingue Lady Gaga.

Francesca Rossi, Ilgiornale.it