Deianira attacca Lorenzo e Claudia: “Non durano”

Deianira è tornata a parlare: questa volta bersaglio delle sue critiche sono Lorenzo e Claudia secondo cui non dureranno come coppia

Deianira Marzano è tornata a parlare. Le sue accuse si fanno sempre più pesanti.

La donna è oramai conosciuta nel mondo del gossip per non avere mai peli sulla lingua quando rilascia le sue dichiarazioni. Da quando è andata in onda La scelta di Lorenzo Riccardi che ha deciso di vivere la sua love story con la romana Claudia Dionigi, Deiana, non ha fatto altro che scommettere sul loro fallimento come coppia.

Lorenzo e Claudia: una coppia perfetta sin dal primo giorno

A prescindere dalle critiche, i due non fanno altro che stare sempre uniti. I due sono profondamente innamorati, quindi le accuse di Deianira sembrano per ora solo una sfuriata dettata dalla sua gelosia nei loro confronti. Vero è che si è ancora all’inizio della loro storia, quindi, in futuro non si sa mai cosa potrà accadere e come in ogni storia d’amore di certo ci saranno frizioni. Ma al momento ciò non si è verificato. Chi potrebbe sostenere in questa battaglia Deianira se non la sua fedele scudiera Giulia Cavaglià? Anche lei infatti, spera di veder scendere dal Lorenzo prima della fine del trono per poter corteggiare Giulia.

A proposito di questo: molti fan si stanno ancora interrogando sul perché Lorenzo abbia scelto Claudia e non Giulia. E su questo i commenti si sprecano. Infatti, chi ha seguito costantemente il trono sa che Lorenzo è statato molto combattuto in questa scelta. La dimostrazione sono state le sue lacrime, nel comunicare a Giulia che non avrebbe scelto lei, ma la sua rivale. In quell’occasione, fremeva dal desiderio di andar via, non tanto per paura, ma più semplicemente per non ferirla, dimostrando che a lei tiene davvero.

Alessandro Pagliuca, il Giornale