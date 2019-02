Ascolti tv, vince la fiction “La stagione della caccia”

Altro straordinario successo di pubblico firmato Andrea Camilleri. “La stagione della caccia”, fiction tratta da un romanzo storico del 1992, ha dominato la prima serata di ieri, con un’audience di 7 milioni e 115mila spettatori, e uno share del 30,8%. Il picco di ascolti ha sfiorato i 9 milioni (8 milioni e 701mila spettatori alle 21,45).

Il successo di Fofò La Matina, il personaggio uscito dalla fantasia di Camilleri, al quale ha dato il volto Francesco Scianna, ha trascinato anche “Porta a porta”: l’appuntamento con lo speciale di Bruno Vespa sulle elezioni regionali in Sardegna ieri è stato visto da 1 milione e 283mila spettatori, con il 14,5%, segnando uno dei risultati più alti di questa stagione.

In prima serata su Rai2, “Lucci incontra Funari”, lo speciale di Enrico Lucci dedicato a Gianfranco Funari, è stato apprezzato da 588mila spettatori, con il 2,5% di share: su Rai3, invece, “Litigi d’amore”, film drammatico del 2005 con Kevin Costner e Keri Russell, ha raccolto 979mila spettatori e il 3,9% di share.

Rai1 si conferma la rete più seguita anche nel preserale e in access prime time: “L’Eredità”, il quiz condotto da Flavio Insinna, ieri ha guadagnato il gradimento di 5 milioni e 276mila spettatori, pari al 24.7% di share, mentre per “I Soliti Ignoti – Il Ritorno” di Amadeus i telespettatori sono stati con 5 milioni e 783mila spettatori, con il 21,2% di share.

In evidenza su Rai3, sempre in access prime time, “Non ho l’età”, visto da 1 milione e 357mila spettatori, con il 5,3% di share.

L’informazione Rai si conferma leader negli ascolti: il Tg1 delle 20 è stato visto da 6 milioni e 116mila spettatori, pari al 25%, mentre l’edizione delle 13 del Tg2 ha ottenuto 2 milioni e 250mila spettatori, con il 15,2% di share e quella delle 19 del Tg3 l’11,7% di share e 2 milioni e 245mila spettatori, saliti a 2 milioni e 674mila (12% di share) per le edizioni regionali curate dalla TGR. Sono stati 867mila, con il 3,1% di share, infine, i telespettatori che hanno apprezzato il primo appuntamento della settimana con Tg2 Post, l’approfondimento in onda dopo l’edizione delle 20.30.

Complessivamente, le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata con il 39,7% di share e 10 milioni e 532mila spettatori, la seconda serata con 4 milioni e 208mila spettatori e uno share del 36,6% e l’intera giornata con 4 milioni e 18mila spettatori di media e uno share del 37,2%.