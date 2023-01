Rupert Murdoch, il magnate 91enne ha ritrovato l’amore

L’imprenditore, con quattro divorzi alle spalle, alle Barbados si lascia andare alle effusioni con Anne-Leslie Smith

L’amore non ha età, e Rupert Murdoch ne è la dimostrazione lampante. Il magnate, all’età di 91 anni e con quattro matrimoni naufragati alle spalle, è stato pizzicato insieme alla sua nuova fiamma. Il settimanale Chi ha pubblicato gli scatti che lo ritraggono in atteggiamenti intimi con Anne-Leslie Smith, di 25 anni più giovane. Al mare alle Barbados, ospiti nella villa di un facoltoso amico, fanno il bagno insieme e poi escono dall’acqua tenendosi per mano.

LA NUOVA FIAMMA DI RUPERT MURDOCH

Ad agosto Rupert Murdoch ha finalizzato il divorzio dalla quarta moglie, Jerry Hall (ex moglie di Mick Jagger) ma a mettersi il cuore in pace non ci ha pensato minimamente. A novembre ha incontrato in California la musicista e conduttrice radiofonica Anne-Leslie Smith. Tra loro è scoccato il colpo di fulmine e non si sono più separati. Hanno trascorso il Natale insieme nella villa londinese del Magnate e poi sono partiti per le vacanze ai Caraibi, ospiti nella dimora del barone Anthony Bamfors. Anne-Leslie Smith ha alle spalle due matrimoni (il primo finito con un burrascoso divorzio, mentre il secondo marito è deceduto) e una vita travagliata. La fede l’ha aiutata molto a superare le avversità della vita e da anni è molto attiva nella beneficenza: “Le cose materiali non sono più importanti per me. Ciò che conta sono le altre persone”, ha detto.

IL PRIMO MATRIMONIO

Sono 70 anni che Rupert Murdoch è alle prese con matrimoni e divorzi. Le sue prime nozze sono state celebrate nel 1956 con l’assistente di volo Patricia Booker, da cui ha avuto la primogenita Prudence. Il 1967 è l’anno del primo divorzio.

LE SECONDE NOZZE

Solo pochi mesi dopo il primo divorzio, Rupert Murdoch si sposa con la giornalista e scrittrice scozzese Angela Torv. Dal loro amore sono nati tre figli: Lachlan (erede al timone dell’impero mediatico dell’imprenditore), James ed Elisabeth. Anche questo matrimonio non è destinato a durare: nel 1999 la coppia si dice addio.

LA TERZA MOGLIE

Passano due mesi dal secondo divorzio e Rupert Murdoch è già pronto a un nuovo sì. La terza moglie è la cinese Wendi Deng, di 38 anni più giovane. Il matrimonio dura fino al 2013 e regala al magnate due figlie, Grace Helen e Chloe (escluse dall’azienda di famiglia e liquidate con un’ingente somma). La loro relazione si conclude a seguito di uno scandalo quando sale alla ribalta della cronaca la relazione di Wendi con l’ex primo ministro inglese Tony Blair, caro amico di famiglia e padrino della loro prima nata. La donna è stata a lungo tenuta d’occhio dai servizi segreti statunitensi perché sospettata di essere una spia della Cina.

IL QUARTO SI’

Nel 2016 Rupert Murdoch sposa l’attrice ed ex super modella Jerry Hall, fresca di divorzio da Mick Jagger. I due si erano conosciuti circa 6 mesi prima in Australia, presentati da una sorella dell’imprenditore. Il divorzio è arrivato sei anni dopo ma con una promessa: “Resteremo buoni amici”. L’incontro con Anne-Leslie Smith ha aperto un nuovo capitolo nel romanzo rosa che è la vita dell’imprenditore: a 91 anni avrà finalmente trovato la donna giusta?