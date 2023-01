Maria De Filippi e Sonia Bruganelli con lo stesso vestito? Il web si infiamma

Nella puntata di sabato 22 gennaio di C’è posta per te, pare che Maria de Filippi abbia indossato lo stesso vestito di Sonia Bruganelli, opinionista del GF Vip. Si tratta di un modello molto sobrio ed elegante, un Alexander McQueen. hanno allertato con i loro messaggi Bruganelli e lei, con l’ironia che la contraddistingue, non ha potuto non commentare sotto una delle foto che ritraeva Maria De Filippi con il vestito in questione:

“Questo è un onore per me” ha commentato la moglie di Bonolis

La foto è stata anche postata nelle stories di Instagram di Sonia Bruganelli con tanto di emoji dagli occhi a cuoricino.