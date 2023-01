I Griffin rifatti in carne e ossa dall’intelligenza artificiale: il risultato è inquietante

Come sarebbero Peter, Lois e gli altri se fossero interpretati da attori “reali”? Un esperimento online ha creato una sigla ispirata alle sit-com anni 80

Dal 1999 I Griffin sono una serie animata irriverente e comica per adulti divenuta ormai cult. Mentre quest’anno la creazione di Seth MacFarlane è arrivata alla 21esima stagione, qualcuno sul Web ha deciso di sfruttare l’intelligenza artificiale per trasformare Peter, Lois, Stewe e gli altri protagonisti animati in attori in carne e ossa rimmaginandoli in una sigla di una tipica sit-com famigliare americana degli anni 80. Il risultato è sicuramente realistico ma anche piuttosto grottesco e inquietante…

L’ESPERIMENTO

Nemmeno i Griffin sono riusciti a sottrarsi al trend del momento con le intelligenze artificiali in prima linea a creare e condividere in Rete versioni alternative di noti personaggi. Il profilo YouTube SonUzumakilchigo ha così utilizzato un programma grafico che sfrutta l’AI per elaborare la versione live action dei personaggi animati della serie che nella versione originale si intitola “Family Guy”. Ci sono tutti, da papà Peter, a mamma Lois, i figli Meg, Chris e Stewie. Oltre ovviamente al cane Brian, e ai vicini di casa Joe, Quagmire e Cleveland. Nella sigla caricata in Rete il risultato sembra rimandare alla serie cult “Otto sotto un tetto”.

LA SERIE

I Griffin sono una delle serie animate più longeve della storia della tv. Hanno debuttato su Fox nel 1999 e sono arrivati a oltre 400 episodi spalmati su 21 stagioni. L’umorismo dissacrante e politicamente scorretto e la vena demenziale con riferimento spesso alla cultura pope americana sono gli ingredienti principale della serie incentrata sull’omonima famiglia che vive nella cittadina fittizia di Quahog, nel Rhode Island. Lo show fu interrotto nel 2003, ma venne riproposta su altre reti e anche attraverso il successo dei dvd portò la Fox alla produzione di nuovi episodi a partire dal 2005.