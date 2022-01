Rosy Dilettuoso, che fine ha fatto la prima vincitrice de La pupa e il secchione?

Il mondo dello spettacolo può vantare veramente un sacco di personaggi di spicco che negli anni passati sono diventati famosi ed ultimamente sono spariti dalla circolazione. Tra questi c’è pure la vincitrice di un reality show molto conosciuto in Italia.Il mondo dello spettacolo ha mille volti ed ancor più protagonisti. Tra questi, per lungo tempo, ha figurato pure Rosy Dilettuso. Nata il 16 agosto 1977, ha mosso i suoi primi passi nel mondo del lavoro come hostess.

Ha in seguito svolto il ruolo di modella per cataloghi di abbigliamento e ha pure partecipato a Miss Italia arrivando in semifinale.Successivamente trova lavoro come cubista nelle discoteche italiane più importanti fino a quando non viene finalmente travolta dall’onda del successo che tanto attendeva: prima viene chiamata in qualità di valletta al programma televisivo Vivere meglio.Poi trova spazio nella trasmissione Uomini e donne ed infine entra nel cast de La pupa e il secchione – prima edizione – che andava in onda in prima serata su Italia Uno.Vincerà quell’edizione diventando ospite di varie trasmissioni televisive e protagonista assoluta di non pochi eventi.Adesso però la sua carriera ha preso un’altra piega; scopriamo cosa fa oggi l’ex modella.



Tanto successo raggiunto grazie alla vittoria raggiunta nella prima puntata de La pupa e il secchione. Ma che fine ha fatto Rosy Dilettuso, che da tempo è sparita dal mondo dello spettacolo e della televisione italiana?



Nonostante non sia più da tempo una presenza fissa sul piccolo schermo in Italia, la sua notorietà non è affatto diminuita.



Anche sul suo profilo Instagram possiamo notare quanto sia seguita, dato che vanta davvero tantissimi followers.

Adesso si dedica al giornalismo, scrive infatti per un importante magazine. Ma non è una che si accontenta, non lo è mai stata dopotutto.

Ed infatti continua a svolgere la sua professione di modella e showgirl. Certo, in molte persone si chiedono come sarebbe potuta essere oggi la carriera della bella Rosy Dilettuso rimanendo stabilmente in vari programmi della televisione italiana.

Lei di certo può ritenersi soddisfatta comunque; dopotutto, il suo più grande sogno lo ha realizzato.

Ed in più ha dimostrato anche a i suoi haters che non ha raggiunto grandi risultati solo ed esclusivamente per il suo aspetto fisico.

Ma anche per la sua personalità ed il talento che l’hanno spinta a raggiungere importanti obiettivi pure dopo oltre dieci anni dal suo debutto nel mondo dello spettacolo.



E di questo, l’ex partecipante de La pupa e il secchione e Uomini e donne, può solo che andare fiera.