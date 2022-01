Parigi, Charlotte Casiraghi apre la sfilata di Chanel sfilando a cavallo

Ambasciatrice della Maison e amazzone esperta, la principessa stupisce il pubblico di uno degli eventi di punta della Fashion Week di Parigi dedicata all’alta moda. Giacca in tweed impreziosito e cap nero, per trottare elegantemente in passerella.



Due mondi che si incontrano: l’equitazione e l’alta moda. Due icone che sfilano: abiti Chanel e Charlotte Casiraghi, ma in sella ad un cavallo.

Nel secondo giorno delle sfilate parigine infatti, la Maison di cui la Charlotte di Monaco è ambasciatrice, ha scelto di aprire lo show Haute Couture primavera-estate 2022 con un’immagine destinata a restare nella storia: un sauro che sfilasulla passerella, cavalcato dalla principessa, esperta amazzone che indossa una giacca, con paillettes e bottoni dorati, in tweed nero, e dei pantaloni in jersey e un cap dello stesso colore.

L’idea era già stata anticipata dalla campagna promozionale della nuova collezione Chanel, realizzata dal direttore artistico del marchio, Virginie Viard, con l’artista francese Xavier Veilhan e il fotografo norvegese Ola Rindal. E che il tema equestre sarebbe stato presente nella collezione era stato ampiamente anticipato da una serie di post sui social network.

Ma il pubblico presente alla sfilata Haute Couture non si aspettava di vedere il cavallo fare il proprio ingresso al “Grand Palais Éphémère” di Parigi.

Charlotte Casiraghi, annunciata come il nuovo volto della Maison a fine 2020, aveva già unito la moda con la sua grande passione: nel 2012 fu infatti volto della campagna “Forever Now” di Gucci, ideata dall’allora direttrice creativa Frida Giannini e dalla stessa Charlotte, dove proprio il cavallo e l’equitazione erano protagonisti del battage pubblicitario

E, a voler fare un passo indietro, l’origine stessa del noto nastro verde e rosso di Gucci è legata al mondo equestre perché, negli anni ’50, Guccio Gucci si ispirò ai sottopancia delle selle per creare i profili e i dettagli di valigie e bauli da viaggio, trasformando poi quel nastro in un simbolo della Maison.

A dieci anni da quella esperienza, ecco nuovamente il matrimonio tra le due realtà, dove l’eleganza fa da padrona.

“La collezione esprime una leggerezza eterea”, ha fatto sapere Chanel in un comunicato “sagome luminose e gioiose fluttuano tra strutture geometriche in un ambiente grafico creato da Xavier Veilhan. Un decoro che evoca curve equestri e linee costruttive contrasta con silhouette ariose, ricami delicati e fiori preziosi”. Veilhan non ha curato solo il cortometraggio che promuove la collezione ma, per la prima volta in assoluto, Chanel ha affidato a un artista contemporaneo la progettazione dell’intero spettacolo, dove Charlotte di Monaco ha trottato in modo regale ed elegante, richiamando il mondo di quello sport caro anche a grandi nomi di Chanel, come Coco e Karl Lagerfeld, direttore creativo della Maison fino alla sua scomparsa, nel 2019, e a cui la famiglia Casiraghi era legata da profonda amicizia.