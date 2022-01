Kristen Stewart su Dylan Meyer: «Potremmo sposarci questo fine settimana»

L’attrice che ha dato vita a Lady Diana in Spencer si prepara alle nozze. E se arrivassero prima del previsto?

A soli 31 anni Kristen Stewart ha trascorso più di metà della sua vita davanti ai flash dei paparazzi tra il successo della saga di Twilight, la storia d’amore con Robert Pattinson, il coming out. Nonostante la popolarità l’attrice sembra non essersi ancora abituata al mondo del gossip e alla curiosità dei media in merito alla sua vita privata. Dopo la fine della storia con Pattinson e altre relazioni, nella vita di Stewart è arrivata la sceneggiatrice Dylan Meyer e da quel momento tutto è cambiato.

Se prima l’attrice che ha interpretato Lady Diana nel film Spencer non amava raccontare i propri amori in pubblico, l’attrice si è di recente aperta sulla compagna (così come del loro matrimonio) nel corso di un’intervista, in occasione della sua apparizione al The Late Show with Stephen Colbert dove, tra una chiacchiera e l’altra, Kristen ha condiviso informazioni sulle nozze con Meyer che, a suo dire, potrebbero essere molto più vicine del previsto.

«Sono così poco formale. Penso che potremmo sposarci questo fine settimana o qualcosa del genere e poi uscire a festeggiare insieme ad amici e parenti», ha raccontato Stewart, la cui frase in merito allo sposarsi tra pochissimi giorni potrebbe anche non essere poi così scherzosa visto che l’attrice de Biancaneve e il cacciatoreha sempre ammesso di volere una cerimonia per pochi intimi e senza troppo clamore.

Che la futura protagonista di The Batman possa realmente sposarsi tra pochissimi giorni? Staremo a vedere, quel che è certo è che sebbene Kristen desideri un rito molto intimo, subito dopo il «Sì» l’attrice ha intenzione di organizzare una «grande festa» e questo nonostante la sua scarsa attitudine verso grandi eventi.

«Non sono una buona pianificatrice. Non posso fare piani per la cena ma mi piace girare. Non sai mai dove sto andando amico!», ha scherzato la 31enne che, nel mese di novembre, ha annunciato il fidanzamento con Dylan Meyer, avvenuto dopo due anni di frequentazione. «Ci stiamo sposando, sta succedendo davvero», aveva annunciato Stewart durante un’apparizione all’Howard Stern Show, dove aveva parlato per la prima volta delle sue nozze. «Volevo ricevere una proposta, quindi penso di aver detto molto chiaramente ciò che volevo e Dylan ha azzeccato tutto» diceva Kristen Stweart che, nei prossimi giorni, potrebbe coronare il suo sogno d’amore insieme a Dylan Meyer.



