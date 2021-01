Striscia la notizia attacca Alberto Matano e la Rai: “Caso di doppiopesismo”

Il Tg satirico di Antonio Ricci fa le pulci al conduttore e va a ripescare una serie di ‘dimenticanze’ dopo la sfuriata del giornalista contro un no-mask di Trieste

Alberto Matano, La Vita in Diretta e più in generale la Rai sono finiti sotto le grinfie di Striscia la Notizia, che, durante la puntata in onda lunedì 25 gennaio, gli ha dedicato un servizio molto salato. Durante la diretta di giovedì scorso, nel talk pomeridiano della rete ammiraglia del servizio pubblico, il giornalista calabrese ha perso le staffe. A farlo imbizzarrire un collegamento da Trieste: un barista si è presentato ai microfoni senza mascherina e Matano, accortosi del fatto, ha chiuso in fretta e furia l’ospitata da remoto. Non solo: prima che calasse il ‘sipario’ si è pure scoperto che il barista è un no-mask. Quindi?

Nulla di strano, verrebbe da dire: Striscia però ha deciso di fare le pulci al conduttore, scoprendo che anche in puntate precedenti de La Vita in Diretta ci sono stati ospiti in collegamento che non hanno utilizzato correttamente la mascherina o che non l’hanno usata proprio. Ad esempio è capitato il 14 gennaio, come documentato dal Tg satirico. “Mascherina con naso scoperto, mascherina reggimento, niente mascherina…”, il commento di alcune immagini delle voci fuori campo di Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio che poi si sono chiesti: “Dove sono finiti i protocolli?”

Dunque l’affondo duro su mamma Rai: “Sembrerebbe l’ennesimo caso si doppiopesismo in Rai”. Infine del sarcasmo sul giornalista, ex mezzo busto del Tg1: “Un caffè servirebbe, così si sveglia”.

Striscia la Notizia e le battaglia contro la Rai: gli affondi su Franco Di Mare per il caso Corona – Berlinguer

Non è una novità che il programma di Antonio Ricci si ritrovi a puntare il dito contro alcuni scivoloni della tv pubblica. Oltre al sopracitato caso di Alberto Matano, nell’ultimo periodo, si è occupato abbondantemente del triangolo infuocato Franco Di Mare, Mauro Corona e Bianca Berlinguer, attaccando a più riprese il direttore di Rai Tre che ha escluso lo scrittore da Cartabianca dopo che quest’ultimo si è rivolto a Bianca chiamandola gallina (lei lo ha perdonato e ha spinto per riaverlo in trasmissione).

Di Mare recentemente è pure stato raggiunto da Valerio Staffelli che ha cercato di recapitargli il Tapiro d’Oro. Peccato che il giornalista non abbia preso affatto bene il dono, innescando un duro botta e risposta con l’inviato di Striscia.

