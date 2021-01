La porta rossa 3 con Lino Guanciale si farà: quando iniziano le riprese

La porta rossa 3 si farà. Fervono i preparativi per la terza stagione della serie tv di Rai2 con Lino Guanciale. Mentre l’attore ha dichiarato che si sta cercando “la collocazione giusta”, Fanpage.it è in grado di aggiungere un ulteriore tassello. Alcune fonti, infatti, ci hanno riferito che sarebbe già stato stabilito quando tornare sul set. Il Covid, però, potrebbe rappresentare ancora una volta un’incognita.

La porta rossa 3 si farà. Fervono i preparativi per la terza stagione della serie televisiva nata da un’idea di Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. Lino Guanciale aveva espresso l’intenzione di tornare a vestire i panni di Leonardo Cagliostro in nuovi episodi, già nell’intervista rilasciata a Fanpage.it nel 2019: “La terza stagione? Sì, se ne sta parlando molto concretamente. Ci sono i margini. Vedremo anche il riscontro che ci sarà. Tutto sembra deporre a favore”.

Lino Guanciale nel ruolo di Leonardo Cagliostro

È, ovviamente, impossibile pensare a una nuova stagione de La porta rossa senza Lino Guanciale. L’attore tornerà a interpretare il protagonista Leonardo Cagliostro, lo spirito di un commissario pronto a fare giustizia nonostante la sua condizione di trapassato. A Fanpage.it aveva dichiarato: “‘La porta rossa’, tra tutti i lavori che ho fatto, è tra quelli che ha margini narrativi più ampi. La trama offre diverse ragioni che rendono possibile, oltre che auspicabile, una terza stagione per chiudere i conti”. In questi giorni, poi, ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni ha fatto sapere: “A quando la terza serie? In questo momento stiamo cercando di trovare la collocazione giusta”. Dunque, sembra essere confermata la sua intenzione di riportare sullo schermo questa serie a cui è particolarmente affezionato.

Riprese previste per l’estate 2021

Fanpage.it è in grado di aggiungere un ulteriore tassello. Alcune fonti, infatti, ci hanno fatto sapere che l’idea al momento sarebbe quella di iniziare le riprese in piena estate 2021. Ovviamente, non si può ignorare l’incognita che rappresenta la pandemia che stiamo vivendo. Dunque, sempre secondo quanto ci è stato riferito, al momento si conterebbe di tornare sul set al più tardi ad agosto 2021. Non si esclude, tuttavia, che la situazione italiana con il Covid possa portare allo slittamento delle riprese. Gli spettatori italiani, però, sono ormai abituati ad armarsi di pazienza.

Daniela Seclì, Fanpage.it