In occasione del Giorno della Memoria in onda “The German Doctor”

Uno speciale appuntamento sulla TV di Feltrinelli con il film ispirato agli anni della latitanza argentina di Josef Mengele per riflettere sugli orrori delle persecuzioni razziali

Mercoledì 27 gennaio 2021 alle ore 21.10, in occasione del Giorno della Memoria, laF (Sky 135) propone una prima serata speciale: nella ricorrenza internazionale istituita per la commemorazione delle vittime della Shoah, va in onda “The German Doctor” la pellicola di Lucia Puenzo che racconta la latitanza del medico nazista Josef Mengele, uno dei più grandi criminali della storia, detto “L’angelo della morte”.

Presentato al 66º Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard e basato sull’omonimo romanzo scritto dalla regista Lucia Puenzo, il film è ispirato agli anni della latitanza argentina del medico. Nel 1959, Josef Mengele (Àlex Brendemühl), in fuga sotto falsa identità, fa la conoscenza di una famiglia argentina nelle desolate terre della Patagonia. Dopo aver conquistato la fiducia della nuova comunità, in molti iniziano a nutrire dubbi sulla vera identità dell’uomo.