Gabry Ponte, dopo l’intervento è stato dimesso

Delicato intervento al cuore per Gabry Ponte. Il famoso dj torinese è stato operato con successo da Mauro Rinaldi, direttore della Cardiochirurgia universitaria all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Era affetto da insufficienza mitralica severa. La valvola è stata riparata con un intervento toracoscopico mininvasivo. L’operazione è perfettamente riuscita e Gabry Ponte è stato appena dimesso. Sui social il dj mostra una foto con Rinaldi. “È lui che mi ha ‘riparato’ il cuore! Lui e la sua equipe fanno cose incredibili ogni giorno”, scrive, non avete idea!”.

“Voglio ringraziare tanto anche gli anestesisti e poi tutti gli altri medici, gli strumentisti, gli infermieri e gli Oss”, aggiunge il dj, “che lavorano qui in reparto. Oggi mi dimettono, e si conclude ufficialmente un capitolo che definirei senza troppi dubbi ‘la settimana peggiore della mia vita’”.

Gabry Ponte dà appuntamento ai suoi numerosi fan: “Ci sentiamo presto per un sacco di cose belle”.