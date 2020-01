Uma Thurman presenta Levon: una famiglia di bellissimi

L’attrice a Parigi con il figlio 18enne, avuto da Ethan Hawke. Levon non ha ancora deciso se seguire le orme dei genitori. La sorella Maya, invece, procede spedita tra cinema e serie tv

Uma Thurman non può lamentarsi del suo cavaliere. L’attrice 49enne alla sfilate parigine di haute couture si è presentata con un +1 che non passa di certo inosservato, soprattutto accanto a lei. Perché il figlio Levon, 18 anni, è praticamente la sua copia: stessi occhi chiari, stessi lineamenti e zigomi definiti. Biondissimi entrambi. Levon, in aggiunta, ha anche una spruzzatina di geni di papà Ethan Hawke, che è stato sposato con la star di Kill Bill dal 1998 al 2005. L’ex coppia ha anche un’altra figlia, Maya, 21. Bellissima anche lei, ovviamente.

In passato, Levon ha accompagnato mamma Uma al festival di Cannes del 2017, e a un’altra sfilata (in passerella Prada) a New York. Il 18enne, comprensibilmente, non ha ancora deciso se seguire le orme dei genitori, se lasciarsi affascinare dal mondo della moda o se virare verso altro. Intanto, si è iscritto al college e ha ottenuto una piccola parte nel film Blackout. La sorella Maya è un po’ più avanti: l’abbiamo vista nella terza stagione di Stranger Things, ma anche in Once Upon a Time… In Hollywood. La 21enne è anche musa di Miu Miu: è stata la protagonista della campagna primavera 2019.

Buon sangue non mente. «Sono innamorata di tutti i miei figli e sono molto fiera di loro», ha rivelato recentemente. L’attrice è mamma anche di Luna, avuta 6 anni fa dall’ex Arpad Busson. «Penso che abbiano una grande dignità e sappiano rispettare gli altri. E questo è tutto ciò che un genitore possa sognare».

Vanityfair.it