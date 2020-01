Regina Elisabetta, paura per la sovrana. Cancella un tè all’ultimo minuto. «Sta male…»

Regina Elisabetta, cancella un tè all’ultimo minuto. «Sta male…». La sovrana del Regno Unito ha fatto spaventare i sudditi, preoccupati per la sua salute dopo lo stress degli ultimi giorni. Elisabetta non si sarebbe sentita bene e avrebbe dato forfait all’ultimo minuto al Sandringham Women’s Institute, dove l’attendevano per l’ora del tè.

Come riporta Vanity Fair, una fonte reale avrebbe affermato che la regina ha cancellato all’ultimo minuto l’appuntamento a causa di «una leggera influenza». Nulla di grave dunque, ma l’età della sovrana (93 anni abbondanti) e lo stress causato dalla Megxit avrebbero preoccupato non poco i sudditi.

La regina Elisabetta ha gestito con il suo proverbiale sangue freddo tutta la vicenda di Meghan e Harry e adesso per lei è tempo di riposare un po’. God save the queen.



leggo.it