Claudia Gerini, chi è il compagno Simon Clementi

Ecco chi è Simon Clementi, nuovo compagno di Claudia Gerini, pronta ad avere un terzo figlio con lui

Dal settimanale “Oggi”, Claudia Gerini ha parlato apertamente della propria storia d’amore con Simon Clementi. L’attrice ha ritrovato la serenità al fianco del manager, dopo la fine della relazione con Andrea Preti. Una storia così importante da spingere la Gerini a parlare dell’ipotesi di un terzo figlio.

L’attrice potrebbe dunque decidere di ripetere il grande passo, sposandosi per la seconda volta dopo le nozze con Alessandro Enginoli, dal quale ha avuto la figlia Rosa. Proprio lei, insieme alla sorella, ha avuto modo di conoscere Simon. La madre ha deciso fosse il momento di presentarlo ufficialmente e pare sia andata molto bene. Viene dunque da chiedersi chi sia questo principe azzurro che ha rubato il cuore di Claudia Gerini.

Chi è Simon Clementi

Come suo nuovo compagno Claudia Gerini ha scelto un uomo che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Il suo Simon Clementi si tiene infatti ben distante dalle luci della ribalta. È un imprenditore, e ha la stessa età dell’attrice. È proprietario di un celebre bar a Ponte Milvio, zona nord di Roma, e di un hotel in un pittoresco borgo sul lago di Bracciano, a Trevignano Romano. Con gli anni si è specializzato nella personalizzazione dei soggiorni vacanze, il che lo ha spinto a investire sul web, aprendo un portale online per la prenotazione di strutture alberghiere.

Uno degli aspetti più importanti, che hanno spinto la Gerini a fidarsi di lui, presentandolo alle sue figlie, è il fatto che lui sia un padre molto attento. A 48 anni, anche Clementi ha il suo passato, proprio come l’attrice. È stato sposato con una sua dipendente, dalla quale ha poi divorziato. Da quel matrimonio ha avuto una figlia, Mia. Un personaggio tutto da scoprire, come suggerisce Il Gambero Rosso che, com’è possibile leggere sulla sua pagina “Linkedin”, ne parla come di un personaggio eclettico, un imprenditore e un viaggiatore, con una grande passione per la cucina e la mixology.

Clementi sembra davvero un tipo di persona che è solita addentare la vita, assaporandone ogni aspetto. Trova infatti il tempo di dedicarsi a svariate passioni. Ama sperimentare, anche in ambito lavorativo. Per questo motivo anni fa decise di aprire un locale a Roma interamente dedicato al mondo americano, con cocktail e vini provenienti dal Sudamerica, dalla California e dalla Nuova Zelanda. Ama inoltre viaggiare e questo rappresenta un punto a favore dei paparazzi, che avranno modo di mettersi sulle tracce della bella coppia.

