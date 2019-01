Zuckerberg dà una capra per cena al fondatore di Twitter

Facebook contro Twitter, Zuckerberg contro Dorsey. I due creatori dei più famosi social network si sono visti anni fa ad una cena, dove il piatto principale era una capra uccisa con le proprie mani

Newswek ha finalmente svelato l’arcano che l’account ufficiale di Twitter ieri aveva involontariamente creato, postando l’emoticon di una capra.

Quasi 50 mila persone hanno lasciato un cuoricino in segno di approvazione, ed oltre 7000 le risposte tra cui spiccava quella di Jack Dorsey che di Twitter è il fondatore. Dorsey aveva risposto all’emoticon postando l’immagine di un’insalata che aveva creato ancora più curiosità.

Finalmente oggi si è saputo il significato dei due disegni svelato da Newsweek. Il creatore di Twitter tempo fa aveva rilasciato una lunga intervista a Rolling Stones, e dopo aver parlato a lungo di politica e argomenti impegnati, alla domanda su quale fosse stato il suo incontro più significativo senza indugiare ha risposto: “Quello con Mark Zuckerberg”, il fondatore di Facebook.

Dorsey ha cominciato a raccontare: “ Qualche anno fa, Mark aveva dichiarato di voler mangiare per un anno soltanto quello che sarebbe riuscito ad uccidere con le sue mani. Quando mi invitò a cena a casa sua, mi cucinò una capra. Una capra che lui aveva ucciso”.

Vista l’incredulità del giornalista Dorsey ha spiegato: “Credo che l’abbia uccisa in precedenza con una pistola laser e poi con un coltello. Forse non proprio una pistola laser, probabilmente solo un teaser con cui l’ha stordita per poi finirla con il coltello.

A Palo Alto dove Zuckerberg viveva, aveva 6 capre perché esisteva una legge per cui puoi tenere fino a 6 animali vivi per ogni proprietà. Ma questa capra che stiamo per mangiare l’hai uccisa tu?” chiese Dorsey a Mark, e lui “Yeah”. “C’è altro da mangiare?” gli chiese Dorsey e Zuckerberg gli rispose “Solo insalata” (da qui l’emoticon dell’insalata) così Dorsey finì per cenare solo con l’insalata non prima però di aver visto uscire dal forno la capra sostanzialmente “Poco cotta e fredda”.

Tutto questo accadeva nel 2011 quando Zuckerberg si divertiva a lanciare della Challenge (sfide ndr) che seguiva alla lettera. Alla fine questa di mangiare solo animali che riusciva ad uccidere con le sue mani lo ha portato a diventare vegetariano, ma prima di prendere questa epica decisione, sotto il teaser di Mark sono passati un bisonte, un maiale un aragosta e chiaramente le 6 povere capre.

Roberta Damiata, il Giornale