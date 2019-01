Ora Meghan ed Harry preparano la stanza gender-free per il figlio

Il primo figlio di Meghan Markle e del Principe Harry nascerà ad aprile, ma ecco come i duchi si stanno organizzando per il lieto evento

L’arrivo del primo figlio di Meghna Markle e del Principe Harry è previsto per il mese di aprile, ma da tempo, fervono i preparativi per l’arrivo del nascituro.

Come riporta il Daily Mail, il Frogmore Cottage posizionato a 30 chilometri da Londra, sarà la dimora dei duchi di Sussuex e, la ristrutturazione della tenuta, costata tre milioni di sterline, disporrà anche di una nursery al passo con i tempi.

Tutti sanno che la Markle è una fervente ambientalista e una strenua femminista e ha voluto che la stanza del royal baby, lanciasse un messaggio ben preciso. Sarà totalmente gender free ed ecologica. Le vernici usate infatti non sono tossiche, e sono composte utilizzando solo olio di eucalipto e rosmarino, e prive di componenti animali. I colori non saranno né tendenti al rosa né al blu, dato che i coniugi ancora non conoscono il sesso del bambino. Si useranno colori tenuti tra il bianco e grigio. Per l’occasione i duchi avrebbero chiesto l’aiuto di una rinomata interior design, Vicky Charles, per decorare la sola stanza del loro primogenito.

Carlo Lanna, il Giornale