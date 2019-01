Aurora Ramazzotti a Goffredo Cerza: «Da quando ti conosco conosco anche me»

La giovane conduttrice e la dedica più romantica di sempre per il fidanzato, pubblicata per festeggiare i due anni di fidanzamento: «Sono due anni che mi chiedo cosa abbia fatto di giusto per meritarmi te».

Aurora Ramazzotti e il romaticismo, condiviso via social per raccontare la felicità dell’amore per il fidanzato Goffredo Cerza, al suo fianco da due anni. «Mentre scrivo questa cosa sono su una macchina che mi porta via da te. La nostra storia è così, ci costringe a essere distanti solo fisicamente, mentre attendiamo di ricongiungerci», ha scritto la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker pubblicando una foto che la ritrae insieme a Goffredo, aggiungendo: «Intanto penso.. che sono due anni che mi chiedo cosa abbia fatto di giusto per meritarmi te.

Grazie amore mio. Da quando ti conosco ho conosciuto anche me. ❤️21-1-17».

La risposta di lui non si è fatta attendere, con un’altra foto in coppia, acompagnata solo dalla data dell’anniversario, il 21 gennaio.

I due, come sottolineato da Aurora, trascorrono molto tempo separati, lui a Londra, lei a Milano, ma ogni momento possibile è insieme, dalle ultime vacanze natalizie, trascorse in montagna anche con Michelle Hunziker e il resto della famiglia, alle estati esotiche in giro per il mondo.

Goffredo, la giovane conduttrice ne è certa, è l’amore vero. «Lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima», aveva raccontato qualche mese fa a Oggi. «È vero, ho poche esperienze, ma Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore. Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose. È così che succede: quando l’amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice».

Antonella Rossi, Vanity Fair