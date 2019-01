Domani ci sarà, su Rai2, un nuovo appuntamento con “Sulla via di Damasco”

Di fronte alle guerre, alle violenze, alle catastrofi naturali, ma anche ai tanti momenti di prova della vita quotidiana, quante volte ci saremo chiesti “dov’è Dio?”. La prossima puntata di Sulla Via di Damasco, il programma di Vito Sidoti condotto da Eva Crosetta, in onda domani, alle 08.45, su Rai2, è dedicata a quelle domande che attraversano la vita di ciascuno di noi quando sembra che tutto crolli, che Dio resti in silenzio, e la tentazione di cedere alla disperazione sembra prendere il sopravvento. Questi momenti di oscurità li ha vissuti l’ospite della puntata, Consuelo Ruggero (Comunità In Dialogo), con un trascorso tra dipendenza, dolori e tanta solitudine, prima di incontrare la luce e la voglia di vivere. Nella ricorrenza del giorno della Memoria, il primo servizio è dedicato a Papa Francesco, alla sua voce dopo essere stato sul campo di morte di Auschwitz dove si è consumato il più grande disprezzo dell’uomo e, quindi, di Dio. Padre Renato Chiera, dal Brasile, racconterà del suo progetto “Casa do menor”, una presenza di amore che cura e trasforma, liberando oltre 100mila bambini dal sepolcro della strada. Ma si può incontrare Dio senza passare per il dramma, come è accaduto a Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra, che si è lasciata sedurre dalla forza della musica, quale veicolo di bellezza e di fede.