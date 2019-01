Adriana Lima cancella tutte le foto con Metin Hara: è tornata single

La modella, che ha da poco detto addio a Victoria’s Secret dopo 18 anni, avrebbe detto addio allo scrittore turco. Manca il comunicato ufficiale, ma il profilo Instagram di lei non lascia spazio a dubbi

L’Angelo e lo Scrittore. È durata poco meno di un anno e mezzo la relazione tra Adriana Lima, 37 anni, e lo scrittore turco Metin Hara. Giusto il tempo di dire addio alle passerelle da veterana di Victoria’s Secret (ha indossato per la prima volta le ali nel 2000) che è finito anche l’amore. La super top brasiliana, mamma di Sienna, 5, e Valentina, 8, avute dal cestista serbo Marko Jarić, si ritrova così di nuovo single.

A dare la notizia è l’americano People. E sembrano confermarla anche i social, ormai termometro delle nostre vite di coppia.

L’ultima foto a due risale all’ottobre scorso, e già lì la didascalia faceva pensare: «Il vero coraggio di un uomo è amare le sue cicatrici», si legge sul profilo di lui. Mentre la modella ha voluto cancellare tutte le foto insieme. I due erano stati paparazzati per la prima volta insieme, durante l’estate 2017. In barca, davanti a Bodrum. «Ci siamo resi conto che proviamo dei sentimenti l’uno per l’altra», si era fatto scappare lui.

Adriana, siamo certi, se la cava bene anche da sola. La sua filosofia l’aveva raccontata un paio di anni fa: «Sto bene con me stessa, la mia felicità non dipende da nessun altro», aveva rivelato mettendo al primo posto le sue due bambine: «La famiglia è il legame più forte, loro sono la mia ragione di vita».

Stefania Saltalamacchia, Vanity Fair