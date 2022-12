Paola Perego: “Mi piacerebbe condurre il Festival di Sanremo”

Paola Perego è tra le conduttrici italiane che è riuscita a costruire una professionalità che dopo qualche tempo lontana dal piccolo schermo, l’ha portata nuovamente in tv con “Citofonare Rai2” accanto a Simona Ventura. Il matrimonio con Lucio Presta, non sempre è stato facile, come superare dei momenti difficili come racconta sulle pagine di Repubblica:

“Puoi lavorare solo sotto farmaci e senza sapere ti giudicano: è algida, è fredda. Quando ne esci sei libera, non tornerei dai 20 anni ai 30 anni. Com’è bello essere se stessi, fregarsene del giudizio degli altri. Tanto non piacerò mai a tutti . Li ho superati curandomi e facendo analisi, la fragilità non è una colpa né una vergogna, non va nascosta. Volevo apparire forte per i miei figli.”

Sul nuovo programma, la Perego afferma:

“Dico sempre a Simona che le voglio bene come se fosse normale. Mi ha portato nel suo mondo fatto di ironia e cazzeggio — che mi appartengono nella vita ma non in video. Io ho portato lei nel talk pacato, ci siamo completate. Stiamo per andare in onda e mi guarda: “Non ti sei ancora cambiata?”. Io sono minimal, lei metterebbe le paillettes alle dieci di mattina. Ho scritto il programma con Serena Costantini, la rete mi aveva chiesto di trovare un’idea, ci ho creduto subito”

Tra le tante esperienze televisive affrontate finora, manca forse quella più importante, che consacra chi fa tv da tanti anni, il festival di Sanremo: “Ho sperimentato tutti i generi e tutte le fasce orarie, mi manca Sanremo. Il festival mi piacerebbe tanto, ma lo fa mio marito Lucio Presta. Devo aspettare che non lo faccia più lui, il problema è che lo fa pure bene. Quindi quando arriverà il giorno forse sarò troppo vecchia” dichiara.