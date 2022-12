Paola Caruso sparisce dai social: “Una disgrazia capitata a mio figlio, cose gravissime”

“E’ un momento delicato” dice lei, i fan della showgirl in ansia per le condizioni di salute di Michelino

Paola Caruso torna sui social dopo un mese di assenza e mette in allarme i fan. Racconta di un problema grave capitato a suo figlio Michelino. Il rientro d’urgenza dalle vacanze, gli esami, le cure. Paola appare decisamente preoccupata, è struccata e ha il viso cupo ma vuole spiegare ai follower le ragioni della sua lontananza da Instagram. “E’ un periodo molto delicato per me e mio figlio, per ora non me la sento di dire di più…” dice lasciando tutti col fiato sospeso.

LA FUGA DA SHARM

Il racconto social di Paola Caruso comincia così: “Eravamo a Sharm, siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è capitata a Michele. E’ un mese che facciamo accertamenti, che facciamo terapie e continueremo a fare terapie – dice con la voce rotta dall’emozione – Ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto perché sono sparita, ho fatto una Storia per dirlo a tutti: è un periodo molto delicato per me e mio figlio, per ora non me la sento di dire di più, anche perché ci sono delle azioni in corso. Quando me la sentirò di dire di più, lo farò anche perché sono successe delle cose gravissime”.

L’ULTIMO POST

Le ultime foto, infatti risalgono al 20 novembre e mostrano Paola Caruso sul lettino in spiaggia a Sharm con un bikini bombastico e un fisico mozzafiato. “Finally Sharm el-Sheikh” scriveva Paola prima che la vacanza si interrompesse bruscamente. Ora tra i commenti al post ci sono i fan che le fanno gli auguri per una pronta guarigione di Michelino e la preoccupazione per quanto sta capitando alla showgirl e al suo bimbo.

MAMMA DI MICHELINO

Paola Caruso, 36 anni, è diventata mamma di Michele, avuto dall’ex compagno Francesco Caserta, nel marzo del 2019. Il piccolo è sempre stato presente sui social della ex Bonas di Avanti un altro che è solita postare le immagini del suo bimbo.