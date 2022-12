Ballando con le stelle: Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca conquistano il podio

Secondo posto per il modello e attore Alessandro Egger e la ballerina Tove Villfor. Super ascolti per la finalissima che vince la prima serata con il 30,10% di share, pari a circa 4ml di telespettatori

Il capitano Milly Carlucci ha condotto l’ennesima edizione di successo, contraddistinta anche quest’anno da polemiche, infortuni, e qualche screzio di troppo tra i giudici. La vittoria di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, coppia ripescata dopo che la giornalista si era ritirata per un infortunio alla caviglia alla sesta puntata, ha movimentato i social dove si è gridato allo scandalo per l’esito del voto che ha relegato al secondo posto il modello e attore Alessandro Egger con la ballerina Tove Villfor. Sul punto è intervenuta anche Milly Carlucci, chiarendo che il programma ha istituito una task force che in tempo reale verifica la veridicità del like di un profilo Instagram, Twitter o Facebook. La spiegazione apparentemente non ha convinto Selvaggia Lucarelli, che su Instagram ha ironizzato. La classifica finale, come più volte spiegato da Milly Carlucci, è la somma dei voti della giuria guidata da Carolyn Smith, con Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, e dal pubblico da casa, che si è espresso direttamente sui profili social ufficiali della trasmissione.

Al terzo posto si sono piazzati la conduttrice e dj Ema Stokholma con Angelo Madonia, quarti classificati l’ex nuotatore Alex Di Giorgio con Moreno Porcu.