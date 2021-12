Qual è l’ultima cosa che Elettra Lamborghini fa prima di spegnere la luce?

Cantante, personalità televisiva, regina dei social… Elettra Lamborghini, 26 anni, ereditiera dell’impero dei bolidi più famosi del mondo, in pochi anni ha conquistato i nostri cuori.

Cosa c’è sopra al tuo comodino?

«Solo un libro, perché mi piace leggere prima di andare a dormire. Ah e il mio cellulare! Ultimo libro letto: Ogni giorno un miracolo, di Alberto Simone».



Cosa c’è dentro?

«Molto ordine, e sempre uno dei tanti rosari che colleziono».



Hai mai mangiato a letto?

«Assolutamente no! Non mi piace affatto».



Situazione sveglia: quanti allarmi metti?

«Di solito mi alzo senza sveglia alle 8 del mattino»



Rubi qualcosa dal comodino di Nick?

«No. Mi basta avere accanto lui!».

Mascherina per la notte sì o no?

«Luce, luce, luce!».

C’è qualcosa che vorresti che tua madre non trovasse?

«Ahaha! Ma no, non ho segreti io… come si vede dai social!».

In generale che vibe ha?

«Molto semplice, più normale di quello che si potrebbe pensare».



