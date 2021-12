Parma, nel 2022 torna “Città della Musica”: tra i protagonisti, Andrea Bocelli

Torna a luglio 2022 il festival “Parma Città della Musica”: l’attesa terza edizione ospiterà nella storica cornice del Parco Ducale di Parma, i protagonisti della musica italiana e internazionale. Andrea Boccelli, artista da oltre 90 milioni di copie vendute nel mondo ed eletto ovunque testimonianza della più alta tradizione vocale italiana, porterà al Parco Ducale della città emiliama il suo tour in un unico appuntamento in programma il 7 luglio. Per la prima volta a Parma si esibirà Sting; l’artista britannico con il suo “My songs tour 2022” salirà sul palco il 19 luglio.