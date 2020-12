Il dietrofront di Mara Venier: non lascia la conduzione di “Domenica In”

Ad oggi è una delle presentatrici più amate dal pubblico. Divisa tra reti Rai e Mediaset, Mara Venier da tre anni è al timone di Domenica In. La trasmissione pomeridiana si è confermata un contenitore di grande spessore che, anno dopo anno, ha riportato in auge il mitico talk show di Rai Uno dopo un lungo periodo di incertezza.

E tutto grazie alla verve di Mara Venier che ha saputo regalare al programma la sua dose di gossip, intrattenimento e informazione. Una miscela che ha funzionato anche in tempo di Covid e di restrizioni. Di recente, però, dalla stessa conduttrice, è stato rivelata l’intenzione di lasciare la conduzione di Domenica In. Da quel che sembra, la Venier vorrebbe trascorrere un po’ più di tempo insieme alla sua famiglia. Ma, sulla questione ora c’è un colpo di scena.

Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, in una lunga intervista al Corriere della Sera ha affermato che per il momento non ci sarà nessun pensionamento anticipato per la celebre conduttrice. Le affermazioni sono state estrapolate da un contesto ben preciso in cui il direttore ha parlato dei progetti in ballo per l’anno che verrà. “Mara Venier che lascia Domenica In? A me non risulta – esordisce il direttore-. È impensabile fare a meno di un volto così popolare e che sa usare bene tutti i registri che la tv deve veicolare”. Il direttore quindi mette un freno alle indiscrezioni che sono trapelate nel corso degli ultimi mesi.

“Mara sa essere profonda e leggera, fa commuovere, riflettere e divertire”, aggiunge. “Perché perdere una persona che è capace di fare tutto questo? – continua-. Oltre a Domenica In mi piacerebbe coinvolgerla in altri progetti. Lei è fatta per farsi amare dal pubblico”. Quest’anno, infatti, era prevista una nuova edizione dello Zeccchino d’Oro in cui Carlo Conti sarebbe stato affiancato proprio da Mara Venier, che avrebbe preso il posto della Clerici, ma il Covid ha messo tutto in discussione. “La decisione verrà presa a giugno”, afferma il direttore. In estate si decide il palinsesto della prossima stagione e in quel contesto si capirà quale sarà il destino di Domenica In, e se Mara Venier sarà ancora alla conduzione. Secondo le ultime dichiarazioni, la partita è ancora tutta da giocare e ai vertici di Rai Uno nessuno pare intenzionato a lasciarsi sfuggire un personaggio come Mara Venier. Si attendono i risvolti.

Carlo Lanna, ilgiornale.it