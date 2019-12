Sara Tommasi apre una panetteria a Terni, ‘Le forme del grano’, un negozio per la vendita del pane

La showgirl entusiasta: ‘Amo questo nuovo lavoro, ma…’

Spera di essere richiamata in tv: ‘il mio sogno un reality show’

Sara Tommasi ha aperto una panetteria a Terni. Nei giorni scorsi ha presenziato all’inaugurazione de “Le forme del grano”, questo il nome del negozio per la vendita del pane. La bella 38enne, laureata in Economia e Management alla Bocconi, cerca di tornare definitivamente alla normalità dopo gli anni bui e lo fa nella sua città natale.

“Amo molto questo lavoro che mi tiene impegnata ogni giorno. Dopo un periodo così difficile ne avevo proprio bisogno“, ha spiegato Sara Tommasi, ora neo panettiera. E’ piena di voglia di fare, ma il suo primo amore rimane comunque il mondo dello showbiz e la tv.

“Spero sempre che mi richiamino però in televisione, è quello il mio lavoro, è quello ciò che amo di più fare! Il mio sogno sarebbe quello di partecipare ad un reality-show, al GF Vip volentieri oppure perché no, partecipare nuovamente a L’Isola dei Famosi”, ha confessato Sara.

Poi ha aggiunto: “Nel 2006 ho partecipato al reality e mi sono classificata quarta, mi candido ufficialmente per la prossima edizione, e questa volta vorrei vincere, principalmente per me stessa, come rivalsa personale”.

Gossip.it