Flavia Pennetta e Fabio Fognini genitori bis: è nata Farah, la bimba pesa 3 chili 160 grammi

Flavia Pennetta e Fabio Fognini sono genitori bis, ieri, lunedì 23 dicembre, alle ore 10,11 è nata Farah. La piccola pesa 3 chili 160 grammi e gode di ottima salute, come sottolinea il papà entusiasta sul social.

“Mamma e Mimmi stanno super bene… Non esiste felicità più grande”, fa sapere al mondo Fabio Fognini. Lui e Flavia Pennetta sono genitori bis. Farah è arrivata a far compagnia al piccolo Federico, nato del 2017.

“Grazie mamma ti amo”, scrive ancora Fabio Fognini. Flavia Pennetta risponde anche lei con un “ti amo” pieno di sentimento. Per la loro secondogenita hanno scelto un altro nome con la F, come aveva spiegato lo sportivo recentemente in un’intervista. Con questa lettera volevano entrambi mantenere la tradizione di famiglia.

Nonno Fulvio, papà di Fabio Fognini, dà anche lui il benvenuto alla nipotina postando una foto del figlio dalla sala parto. “Ci siamo… quasi!! Forza Flavia!!.. E’ arrivata Mimiiiiiiiiiiii”, scrive.

Papà Fabio è stanco ma al settimo cielo, come pure mamma Flavia, 37 anni. Il 32enne condivide con i follower uno scatto tenerissimo in cui tiene la figlia appena nata tra le braccia. Per la coppia questo Natale 2019 sarà davvero unico e speciale.

(gossip.it)