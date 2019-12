Alfonso Signorini: ‘Avrei voluto Giulia De Lellis opinionista al GF Vip ma…’. Ecco come sono andate le cose

Alfonso Signorini avrebbe voluto Giulia De Lellis come opinionista del suo GF Vip. Sognava di avere al suo fianco in studio la bella 23enne ex corteggiatrice di Uomini e Donne, protagonista della seconda edizione del reality show con i famosi, quella del 2017. Purtroppo le cose sono andate diversamente. Il direttore di Chi, ora al timone della popolarissima trasmissione, lo svela lui stesso, senza problemi.

Per molto tempo si era parlato di una possibile partecipazione di Giulia De Lellis al GF Vip in qualità di opinionista, i gossip non erano infondati, non si trattava di una ‘fake news’. Alfonso Signorini l’avrebbe accolta volentieri tra le sue braccia ed è probabile che dei contatti con la moretta, fidanzata di Andrea Iannone, ci siano stati.

Alfonso Signorini, in un video diffuso dal canale ufficiale del Grande Fratello VIp, in cui è chiamato a indovinare frasi celebri pronunciate nella Casa da alcuni concorrenti delle passate edizioni, quando si ritrova tra le mani il foglietto con le parole pronunciate dalla fashion blogger, racconta la verità.

“Giulia De Lellis? Io l’avrei voluta molto volentieri al mio fianco nelle vesti di opinionista perché mi faceva simpatia ritrovarla in quella veste” , spiega Signorini. E poi aggiunge lapidario: “…Ma poi le cose sono andate diversamente”. Forse l’accordo con l’influencer non è stato trovato. Del resto Giulia ha mille progetti in fase di realizzazione e ha deciso di investire il suo tempo, al momento, lontano dalla tv, quindi forse ha preferito fare altro. Così non è andata.

