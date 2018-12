Oggi, su Rai5, andrà in onda il concerto di Natale

Il Concerto in sol min. “O qui Coeli terraeque serenitas Magnificat ossecensis” di Vivaldi e la Missa in do magg. “Ave Verum corpus” di Mozart: sono le pagine proposte dal tradizionale Concerto di Natale dal Teatro alla Scala (nella foto), con l’Orchestra e il Coro del Teatro alla Scala, diretti dal Maestro Diego Fasolis in onda martedì 25 dicembre alle 18.10 su Rai5. Solisti Rosa Feola Anna Doris Capitelli, Elisabeth Kulman, Mauro Peter, Gianluca Buratto. La regia tv è di Daniela Vismara.