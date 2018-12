‘Beverly Hills 90210’ ritornerà, e il cast sarà lo stesso degli scintillanti anni Novanta

Jennie Garth, Tori Spelling, Jason Priestley, Ian Ziering, Brian Austin Green e Gabrielle Carteris: ci saranno tutti nel reboot (ma i produttori non lo intendono esattamente così) del fortunatissimo telefilm andato in onda tra il 1990 ed il 2000

Beverly Hills 90210 sta per tornare e ci saranno praticamente tutti: Kelly, Donna, Brandon, Steve, David, Andrea. La serie culto andata in onda su Fox per dieci stagioni, dal 1990 al 2000, creata da Darren Star e prodotta da Aaron Spelling, torna per una nuova versione che “non sarà propriamente un reboot” dice Deadline, ma alla quale hanno accettato di partecipare quasi tutti gli attori originali, da Jennie Garth a Tori Spelling, Jason Priestley, Ian Ziering, Brian Austin Green e Gabrielle Carteris. Sarà qualcosa di diverso da un classico remake probabilmente perché a lavorarci saranno Mike Chessler e Chris Alberghini, autori e produttori esecutivi di 90210 per la rete The Cw (il primo rimaneggiamento della serie originale) e dello show di Tori Spelling, So Notorious. Nove mesi fa era stata proprio Tori Spelling a far circolare la voce di un possibile ritorno della serie, pubblicando una foto sul suo profilo Instagram scattata agli studi della Cbs. “Di nuovo al lavoro” era il commento al selfie scritto dall’attrice, che aveva accompagnato il post con gli hashtag #90210vibes e #donnaandkellyforver. Allora, l’unica informazione trapelata era che “Kelly e Donna avrebbero interpretato versioni esagerate dei loro stessi personaggi”.La notizia è che ci sarebbe già la fila tra reti televisive e piattaforme streaming per accaparrarsi la nuova versione di Beverly Hills 90210, la serie che raccontando di amore, sesso, amicizia, difficoltà, dipendenze dei ragazzi del West Beverly High School ha lanciato un genere, il teen drama, aprendo la strada a tutte le serie (da Dawson’s Creek, a The O.C. a Gossip Girl) che sarebbero arrivate dopo e che, pure con il grande successo avuto, sono comunque tutte figlie di Beverly Hills 90210.

