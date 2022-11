Shakira si trasferisce a Miami con i figli e cerca una babysitter

La cantante si trasferirà l’anno prossimo. Raggiunto un accordo con l’ex compagno Gerard Piqué

Shakira e Gerard Piqué si sono separati ufficialmente, e dopo un incontro durato circa dodici ore con i rispettivi avvocati, è stato deciso che la popstar colombiana tornerà in Florida nel 2023 con i suoi due figli. La casa dove si trasferirà a Miami è stata per venti anni di sua proprietà e attualmente ci vive la sua famiglia.

UN ADDIO CON IL NUOVO ANNO

I figli Milan, nove anni, e Sasha, sette, andranno con la madre a Miami secondo quanto deciso nell’incontro che si è svolto lunedì 21 novembre nella ex casa della famiglia alla periferia di Barcellona. dove il calciatore resterà a vivere. Le trattative sono state intense come ha riportato il quotidiano spagnolo El Periodico, ma l’accordo è stato raggiunto. I bambini trascorreranno il Natale a Barcellona con il padre, ma nei primi giorni dell’anno nuovo partiranno per gli Stati Uniti. “Potrà attraversare l’Oceano Atlantico per vederli quando vuole. Le spese saranno a carico di entrambi” è stato stabilito.

LA NUOVA STORIA DI PIQUÉ

Shakira si è separata da Piqué dopo una relazione di 11 anni e lui avrebbe una relazione con la 23enne Clara Chia. La storia è stata resa nota dopo che lui e Shakira si sono lasciati e Piqué è stato ripreso in lacrime sabato scorso, 19 novembre, allo stadio Camp Nou di Barcellona durante un emozionante discorso di addio mentre si scambiava effusioni con la nuova compagna sugli spalti.

UNA CANZONE DI ADDIO

La casa di Shakira a Miami si dice valga circa 14 milioni di sterline e la cantante ha vissuto lì prima di incontrare il calciatore e trasferirsi in Spagna. Si sono cominciati a frequentare dopo la realizzazione del video di Waka Waka per la Coppa del mondo del 2010 in Africa. Nell’ultima canzone Monotonia, Shakira sembra aver inserito alcuni versi diretti a Piqué. “È un addio necessario. Ciò che prima era incredibile è diventato una routine. Le tue labbra non sanno più di niente per me”.