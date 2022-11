Rihanna o la sosia Priscila Beatrice ai Mondiali? Nessuna delle due, il video è del 2014

La cantante non era allo stadio in Qatar per tifare Brasile (anche perché la nazionale sudamericana deve ancora esordire). La verità sull’immagine diventata virale

I Mondiali di calcio in Qatar sono l’evento della stagione. Al di là delle polemiche, ogni giorno miliardi di persone in tutto il mondo seguono l’evento sportivo organizzato dal ricchissimo Stato del Golfo Persico. Basta sfogliare i social per vedere quante immagini vengono quotidianamente condivise dagli appassionati sportivi e non, tra scatti prettamente calcistici e di colore. E ci sono interessanti immagini che arrivano dal Paese degli sceicchi e che stanno facendo discutere più degli errori arbitrali o delle questioni prettamente legate al calcio giocato, come la presenza di Rihanna sugli spalti di uno degli stadi. È veramente la star delle Barbados quella che rimbalza di social in social?

LE IPOTESI SULLE IMMAGINI VIRALI DI RIHANNA

La prima reazione di chi si è imbattuto in quelle immagini è stata di sorpresa: davvero Rihanna è volata nel Paese ospitante la manifestazione per tifare il Brasile (che quando il video ha iniziato a circolare non aveva ancora giocato la sua prima partita)? I fan sono impazziti davanti a questa ipotesi, che però sembrava essere fallace fin da subito sotto diversi punti di vista. E, infatti, sono bastate poche ore per far cadere questa costruzione. Ma allora chi è la ragazza che è stata immortalata in quelle immagini social? La somiglianza con la cantante delle Barbados è davvero incredibile, tanto che qualcuno ha cominciato a ipotizzare che potesse trattarsi non della vera Rihanna ma della sua sosia brasiliana: un’idea che sembrava essere molto più concreta della precedente, anche perché la esibiva la bandiera brasiliana disegnata sul collo. Priscila Beatrice, influencer brasiliana, è diventata famosa anche (e soprattutto) per la somiglianza con Rihanna e da quelle immagini, di qualità nemmeno troppo elevata, la somiglianza sembra davvero esserci. Ma non è nemmeno questa la verità.

LA VERITÀ SULLE IMMAGINI DI RIHANNA IN QATAR

Quella ritratta nei fotogrammi virali sui social non è Priscila Beatrice come molti avevano ipotizzato, ma la vera Rihanna. La verità, però, è ben diversa. Infatti, per quanto la ragazza con la bandiera brasiliana disegnata sul collo sia effettivamente la cantante delle Barbados, le immagini che sono diventate virali sui social non si riferiscono al Mondiale attualmente in corso di svolgimento in Qatar ma all’edizione del 2014 che si è svolta in Brasile. In quell’occasione Rihanna era veramente presente sugli spalti e faceva il tifo per il Brasile contro la Germania.