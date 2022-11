Nonna Giovanna, star di Instagram e di TikTok, è morta a 91 anni

L’anziana donna è morta a causa di un malore. Era diventata celebre sui social grazie ai siparietti comici con il nipote Nicola Pazzi

Lutto per i tanti appassionati che sui social seguivano con affetto Nonna Giovanna, star di Instagram e di TikTok morta a a 91 anni per un malore.

Nonna Giovanna si chiamava Giovanna Capobianco e aveva 91 anni. L’anziana donna è morta mercoledì 23 novembre e inizialmente era stata diffusa la notizia che fosse caduta dentro il caminetto acceso in salotto, nella sua casa a Navacchio, frazione del comune di Cascina in provincia di Pisa. Sembrava che a trovare il cadavere carbonizzato fosse stata la figlia, che era andata a trovare la madre nella sua abitazione in via di Visignano. Sul posto sono arrivati i carabinieri per ricostruire per la dinamica dell’incidente: nonostante sia tutto piuttosto chiaro, il pubblico ministero di turno Aldo Mantovani ha disposto l’autopsia. Il nipote di Nonna Giovanna, Nicola Pazzi, ha però pubblicato un post su Instagram per spiegare come sono andate le cose. “Buongiorno a tutti. Come avrete letto da pagine e giornali, nonna purtroppo ieri sera se n’è andata” ha scritto l’attore, che poi ha voluto precisare le informazioni non corrette riportate dai giornali. “Nonna non stava bene da un po’, stava lentamente regredendo sempre di più, nonostante facessimo sempre vedere il contrario, perché volevamo trasmettervi tranquillità, affetto, familiarità, ironia, e leggerezza. Negli ultimi giorni era peggiorata, e se ne è andata a causa di un malore fatale, ma con serenità, seduta vicino al suo amato caminetto. Ma non ci è finita dentro” ha precisato Pazzi. “Quello che vi chiedo, è di non essere tristi, di non essere disperati, di non guardare al futuro con angoscia. Nonna non avrebbe voluto questo. Nonna vorrebbe che voi continuiate a ridere di tutte le ca**ate che diceva, e che dicevamo insieme. Vorrebbe che voi viveste come lei vi ha insegnato: mangiando, bevendo, e mandando tutti a quel paese!”. Il nipote di Nonna Giovanna ha poi dato indicazioni in merito al funerale, che si terrà domani alle ore 15 alla Chiesa di Visignano, nel comune di Cascina, in provincia di Pisa.

Giovanna Capobianco, originaria di Sora (Frosinone), è diventata popolare sui social grazie al nipote Nicola Pazzi, attore 27enne. Nonna e nipote si divertivano in simpatici siparietti che su TikTok diventavano spesso virali, grazie alle battute della donna, ma anche agli scherzi quotidiani organizzati da Pazzi. Nonna Giovanna aveva anche un profilo Facebook e un altro su Instagram: i follower apprezzavano i suoi travestimenti e il suo slang toscano-ciociaro. Su TikTok aveva più di 800mila seguaci, su Instagram 140mila. Nell’ultimo video condiviso sui social, dal titolo Le scuse per non andare a scuola, Nicola Pazzi rivelava alla nonna di aver spesso utilizzato come scusa proprio la morte dell’anziana, scatenando la sua divertente reazione. Un video che, purtroppo, oggi sembra un assurdo presagio.