PhotoSì è on air e online con la campagna “fuori di testa”. Firma Picnic

La pianificazione coinvolge televisione, radio e digitale, sia in Italia che all’estero

Prosegue la collaborazione tra PhotoSí, il sito per stampare foto, FotoLibri e regali fotografici personalizzati, e PicNic ,l’agenzia di pubblicità di Niccolò Brioschi e Riccardo Beretta.

Per questo Natale PhotoSí vuole puntare sull’aspetto emotivo dei suoi regali. “Chi di noi” afferma Niccolò Brioschi, partner e direttore creativo di PicNic “non si emoziona davanti a una bella foto che evoca ricordi ed emozioni? Con i prodotti PhotoSí è tutto amplificato. Da qui l’idea di concentrarci proprio sulle emozioni di chi riceve un fotolibro, un quadro o un calendario PhotoSí e di estremizzarle al massimo!”

“La Campagna “Fuori di Testa”, dichiara Manuel Mainetti, Business Developer di PhotoSì, si colloca all’interno di un progetto crossmediale di strategic marketing, che prevede una ricca distribuzione del piano media su tv (Discovery e Sky, in prima serata nelle puntate di X Factor), in radio su Radio Deejay, Radio Italia e M2O e sul digitale con campagne di branding in Italia e all’Estero”.

“I prodotti Eroe di PhotoSì, Il FotoLibro e il calendario, insieme alle emozioni che suscitano, sono i protagonisti dello spot e vengono rappresentati in un contesto naturale e familiare, con un tono di voce fresco e divertente, vicini ai nostri utenti, poiché la User Experience è fattore chiave della nostra Brand Awareness”, sottolinea Sara Scamarcia, Brand Communication Manager di Photosi”.

Al progetto hanno lavorato l’art director Camilla Zappa, la copywriter Federica Guidolin. La direzione creativa è di Niccolò Brioschi. La casa di produzione è The Storytellers. La regia è di Maria Guidone. Direttore della fotografia Francesco Marullo.

Engage.it