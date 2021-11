Grande Fratello Vip, Ferdinando Giordano conferma il suo ingresso nella Casa: “Ritorno al passato”

L’ex gieffino Ferdinando Giordano, sarà uno dei prossimi concorrenti al Grande Fratello Vip 6. L’entrata del 41enne salernitano, è prevista per la puntata di lunedì 29 novembre. A confermare la sua partecipazione, è stato proprio il campano su Instagram.

Gf Vip, Ferdinando Giordano, “Ritorno al passato”

Ferdinando ha registrato un video in una camera d’albergo, la stessa che ha ospitato Maria Monsè e Patrizia Pellegrino.

“Come va? Ebbene sì, sono tornato in Instagram” – ha esordito Ferdinando Giordano – “Non è stata una parentesi piacevole quando mi bloccarono e chiusero il profilo. Ve lo ricordate? Ma le cose stanno cambiando così ho deciso di tornare e di rientrare e di godermela meglio questa volta. Entrare in Instagram, quello intendevo, eh. Nuovo inizio. Su Instagram! Un ritorno al passato, vediamo come va”.

Giordano è stato uno dei protagonisti dell’undicesima edizione del Grande Fratello nel 2010. All’epoca Ferdinando aveva 30 anni e conquistò molte simpatie da parte dei telespettatori arrivando in finale. (l’edizione fu vinta da Andrea Hirai Cocco). Ad attirare non poco l’attenzione fu anche la storia d’amore con Angelica Livraghi nata durante il reality. L’ex gieffino arrivò ad un passo dalla vittoria, dopo 183 giorni trascorsi nella casa più spiata d’Italia si classificò però secondo. Dopo il reality, Ferdinando approdò in televisione nei panni di attore nella fiction Le tre rose di Eva 4. Sul piccolo schermo lo abbiano anche rivisto nella dodicesima edizione del Grande Fratello, fu però eliminato dopo due settimane. Il sogno di Ferdinando era (ed è) quello di diventare un attore.



Comingsoon.it