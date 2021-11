GF Vip, arriva Paola Caruso? “Potrebbe essere di fronte a un bivio” dice Dandolo

Paola Caruso nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6? Dandolo: “Potrebbe essere di fronte a un bivio”

Alberto Dandolo ha una sua rubrica di gossip sul magazine Oggi in cui svela interessanti retroscena sui personaggi del momento. E sull’ultimo numero del periodico diretto da Umberto Brindani il popolare giornalista ha rivelato che Paola Caruso sarebbe molto contesa dalla Tv in questo periodo: “La Tv la sta corteggiando insistentemente…” Difatti pare che Paola Caruso abbia molte possibilità di diventare una nuova concorrente del GF Vip 6, anche se c’è da segnalare che sembrerebbe non essere l’unico programma che la vorrebbe nel suo cast: “Potrebbe trovarsi di fronte ad un bivio…” Paola Caruso concorrente del Grande Fratello Vip 6?

La pupa e il secchione e viceversa 2022: Paola Caruso nel cast?

Come detto precedentemente, Paola Caruso pare non essere corteggiata solo da Alfonso Signorini che pare la voglia fortemente nella casa del del Grande Fratello Vip, dove troverebbe anche Valeria Marini. Difatti Alberto Dandolo sull’ultimo numero del settimanale Oggi ha rivelato che Paola Caruso sarebbe corteggiatissima anche dagli autori de La pupa e il secchione e viceversa, il cui cast della prossima edizione dovrebbe essere composto in parte anche da vip: “Potrebbe scegliere di entrare nella casa del GF Vip o partecipare alla nuova edizione de La pupa e il secchione e viceversa, che per la rima volta avrà parte del cast formato da celebrities…Cosa sceglierà?”

Insomma Paola Caruso, la quale è stata al centro del gossip mesi fa, potrebbe ritrovarsi seriamente a fare una scelta importante per quanto riguarda il suo futuro in Tv: farà il Grande Fratello Vip o La pupa e il secchione?

Paola Caruso al centro del gossip: chi è il suo nuovo fidanzato

La scorsa estate Paola Caruso si è lasciata definitivamente da Dario Socci. Adesso però la popolare showgirl ha ritrovato il sorriso al fianco di un giovane politico di Forza Italia, il cui nome è Paride Mazzotta. A rivelarlo è stato sempre Dandolo sull’ultimo numero del settimanale Oggi: “Paola Caruso sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita…” Sarà lui l’uomo della sua vita?

Lanostratv.it