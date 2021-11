Celentano, nuovo show Rai? Claudia Mori: «Da parte di Adriano l’idea c’è. Dipende se glielo faranno fare»

C’è aria di grandi ritorni in Rai. Adriano Celentano sta pensando di tornare con un nuovo progetto tv. A dare la notizia che riempirà di gioia i tantissimi fan del Molleggiato è stata Claudia Mori a margine della presentazione del nuovo capitolo della collaborazione tra Mina e Celentano, The Complete Recordings in uscita il 26 novembre. «Qualcosa bolle in pentola, ma Adriano non mi dice niente. È da un anno che lo vedo impegnato e dice sempre che sta mettendo ordine sul computer» ha detto Mori. Celentano avrebbe quindi in mente un nuovo progetto per la televisione. «Dipende se glielo faranno fare. Anche perché ultimamente qualche censura su di lui c’è stata, – ha aggiunto – in particolare dopo Rockpolitik. Da parte di Adriano l’idea c’è, ma bisogna essere in due per realizzarla. Artista ed editore. Lui sta pensando a tornare in Rai».

