Rai Movie, stasera “MovieMag” ricorderà Mario Monicelli

Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) è il cinema in televisione e “MovieMag” è il luogo in cui la passione per il cinema vive. Di Passioni, gelosie e tanto cinema si parla nella puntata in onda alle 23.00.

In occasione del decennale della scomparsa di Mario Monicelli (domenica 29 novembre), Chiara Rapaccini, la sua compagna di vita, racconta aneddoti e curiosità per comprendere meglio i capolavori che Rai Movie manderà in onda la sera, “L’armata Brancaleone” e “Risate di gioia”.

Si scoprirà, poi, la passione per il teatro e il cinema di Giobbe Covatta in un divertente Faccia a Faccia con Federico Pontiggia, ma anche il suo impegno umanitario con l’Amref Italia per la tutela delle bambine africane.

A seguire spazio alla trentottesima edizione del Torino Film Festival, tra nuove frontiere del cinema, rigorosamente al femminile, prime visioni e restauri, con Gloria Guida che parlerà proprio del restauro del film “Avere vent’anni”.

Presentata proprio al Festival di Torino, la nuova edizione del Mereghetti, il più celebre dizionario italiano di cinema: l’autore svela qual è il suo film del cuore.

Simon & The Stars rivolge il suo sguardo alle stelle e troverà per noi tutte le risposte.